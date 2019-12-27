ترتيب مجموعة الزمالك بعد تعادل مازيمبي الكونغولي .. فرصة ذهبية للأبيض

الجمعة 27 ديسمبر 2019

تعادل فريق مازيمبي الكونغولي إيجابيا بهدف مقابل هدف مع مضيفه بيرميورو دي أجوستو في المباراة التي جمعتهما على ملعب يونيفيرستاريا، بأنجولا ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



ترتيب مجموعة الزمالك

تواجد مازيمبي في صدارة المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، في المقابل يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط يليله بريميرو دي أوجوستو برصيد نقطتين ثم زيسكو في المركز الأخير برصيد نقطة.

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فرصة الزمالك الذهبية غداً

بهذا التعادل أصبح الزمالك أمام فرصة ذهبية لصدارة ترتيب المجموعة الأولى غدا عندما يواجه الأبيض مضيفه زيسكو الزامبي غدًا السبت على ملعب الأخير ضمن مباريات المرحلة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يحتاج الفارس الأبيض إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل حسم الصدارة.

موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو الزامبي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك المصري ضد زيسكو الزامبي على ملعب " ليفي مواناواسا " ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا غدا السبت في تمام الساعة الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة ، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة .