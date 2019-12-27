- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك بعد تعادل مازيمبي الكونغولي .. فرصة ذهبية للأبيض والان مع التفاصيل
الجمعة 27 ديسمبر 2019
تعادل فريق مازيمبي الكونغولي إيجابيا بهدف مقابل هدف مع مضيفه بيرميورو دي أجوستو في المباراة التي جمعتهما على ملعب يونيفيرستاريا، بأنجولا ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
ترتيب مجموعة الزمالك
تواجد مازيمبي في صدارة المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، في المقابل يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط يليله بريميرو دي أوجوستو برصيد نقطتين ثم زيسكو في المركز الأخير برصيد نقطة.
فرصة الزمالك الذهبية غداً
بهذا التعادل أصبح الزمالك أمام فرصة ذهبية لصدارة ترتيب المجموعة الأولى غدا عندما يواجه الأبيض مضيفه زيسكو الزامبي غدًا السبت على ملعب الأخير ضمن مباريات المرحلة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يحتاج الفارس الأبيض إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل حسم الصدارة.
موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو الزامبي
ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك المصري ضد زيسكو الزامبي على ملعب " ليفي مواناواسا " ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا غدا السبت في تمام الساعة الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة ، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة .
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب مجموعة الزمالك بعد تعادل مازيمبي الكونغولي .. فرصة ذهبية للأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.