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شكرا لقرائتكم خبر عن مازيمبي يتعادل مع أول أغسطس في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل
الجمعة 27 ديسمبر 2019
تعادل فريق مازيمبي الكونغولي، مع أول أغسطس الأنجولي، بالمباراة التي جمعت بينهما وانتهت منذ قليل، بنتيجة ١-١، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات الإفريقي بالمباراة التي أقيمت على استاد يونيفيرستاريا، بأنجولا.
وتمكن فريق مازيمبي الذي قدم عرضاً قويًا في المباراة من التقدم بهدف مبكر في الدقيقة ٩ من عمر المنافسة عن طريق لاعبة رينفورد كالابا، قبل أن يتقدم كريستوفاو مابالولو، بالتعادل لفريقه في الدقيقة ١٢ من عمر المنافسة.
وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين حيث فشل كلا الفريقين في التقدم وتسجيل أهداف جديدة خلال اللقاء ليحصل كلاً منهما على نقطة وحيدة من المنافسة.
وبتلك النتيجة رفع مازيمبي رصيده عند ٧ نقاط متصدرًا مجموعته بعده الزمالك صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط ويحتل أول أغسطس المركز الثالث بنقطتين بعده زيسكو يونايتد متذيلاً للمجموعة بنقطة وحيدة.
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