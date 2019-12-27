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رابطة الدوري الإنجليزي توافق على طلب ليفربول بشأن شارة كأس العالم للأندية

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الجمعة 27 ديسمبر 2019

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، خلال بيانًا رسميًا، عن موافقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، على طلب النادي بشأن وضع شارة كأس العالم للأندية 2019، على قميصه في مبارياته بالبريميرليج.

وكانت رابطة الأندية قد رفضت وضع شارة كأس العالم للأندية على قميص الفريق في الدوري، مع الموافقة على وضعها في مباريات .

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وكان ليفربول قد تُوج بلقب مونديال الأندية، السبت الماضي، بعدما فاز على فلامينجو البرازيلي بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وأوضح ليفربول خلال بيانه، أنّ رابطة البريميرليج، وافقت على طلب ليفربول، حيث ستظهر الشارة لأول مرة بعد حصول الريدز على اللقب، خلال مواجهة وولفرهامبتون المقبلة.

ويلتقي ليفربول أمام وولفرهامبتون، مساء الأحد المقبل، على ملعب آنفيلد، ضمن لقاءات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الريدز صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي أقرب ملاحقية.

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