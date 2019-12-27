انت الان تتابع روسيا تتقدم بالاستئناف ضد إيقافها أربعة أعوام عن المشاركة في المنافسات العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)

تقدمت روسيا اليوم الجمعة بطلب استئناف ضد عقوبة إيقافها لمدة أربعة أعوام عن المشاركة تحت العلم الروسي في أي منافسات رياضية عالمية.

وقال يوري جانوس رئيس الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا) في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه أرسل خطاب الاستئناف إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).

ومن المفترض أن تبدأ الاستعدادات لعقد جلسة استماع لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس).

وذكر جانوس أن القضية قد تنظر بحلول نيسان/أبريل أو أيار/مايو، إن لم تؤد أي مشكلات إلى تأجيلها.

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وكانت وادا قد أعلنت مجددا في التاسع من كانون أول/ديسمبر الجاري عدم امتثال روسادا، وفرضت عقوبة إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة تحت العلم الروسي في المنافسات

العالمية، وذلك بداعي التلاعب ببيانات مختبر مكافحة المنشطات في موسكو، قبل تقديمها إلى وادا.

وتشهد فترة العقوبة إقامة أولمبياد طوكيو 2020 وأولمبياد بكين 2022 الشتوي وكأس العالم 2022 في قطر.

وكان مجلس إدارة روسادا قد أعلن قبل أيام أنه يعتزم الاستئناف، وقال جانوس إنه يرى أ، فرص نجاحه محدودة.