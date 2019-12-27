الامارات | وفاة لاعب عجمان إثر حادث أليم

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب عجمان إثر حادث أليم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى نادي عجمان الرياضي الثقافي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وفاة لاعب فريق 21 عام بالنادي سيف جاسم الأميري، إثر حادث أليم تعرض له اللاعب، وقد أثر هذا الحادث على مبارة الفريق الأول أمام حتا مساء الجمعة إذ ألغيت كافة الفعاليات المصاحبة للمباراة، التي جمعت الفريقين في الجولة 11 من دوري الخليج العربي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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