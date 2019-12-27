الامارات | بالصور.. ماراثون زايد الخيري يدخل البهجة على قلوب أهل السويس

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ماراثون زايد الخيري يدخل البهجة على قلوب أهل السويس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مدينة السويس المصرية اليوم إقامة النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري، الذي شارك فيه 20 ألفا من مختلف الفئات من المصريين والأجانب، بجانب مشاركة مميزة من أصحاب الهمم. وخرج الحدث الكبير في أبهى صورة، كما أقيمت على هامشه مبادرات خيرية. وكشف رئيس اللجنة العليا المنظمة، الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، عن مبادرات جديدة أدخلت البهجة إلى قلوب المصريين، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال الكعبي في تصريح صحافي، إنه قد تم منح عدد من الأهالي في محافظة السويس، رحلات حج وعمرة إلى الأراضي المقدسة، وتقديم شقة سكنية لأسرة من المناطق العشوائية للعيش فيها.

وقال الكعبي إن اللجنة المنظمة قرّرت رفع قيمة الجوائز المالية لفئة أصحاب الهمم اعتباراً من النسخة السابعة لتصل إلى مليون جنيه مصري بدلاً من 500 ألف. ودعمت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية المعهد القومي للأورام بأحدث جهاز لتشخيص وعلاج الأورام في العالم، ويدعى «سايبر نايف» بكُلفة بلغت 120 مليون جنيه مصري، بحسب ما أعلن مدير عام مؤسسة زايد، حمد سالم العامري. يذكر أن لقب فئة الرجال عاد إلى المغربي هشام بلاني، وذهب لقب السيدات إلى السودانية، آمنة بخيت برشم، بينما توج بلقب أصحاب الهمم وليد جابر الحديدي.