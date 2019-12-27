الامارات | محمد صلاح ومكه في الجيم.. شاهد الفيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ومكه في الجيم.. شاهد الفيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر النجم المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، فيديو له أثناء قضاء أجازته برفقة ابنته مكه محمد صلاح، وذلك بعد يوم من نشر اللاعب صورة له مع عائلته احتفالاً بالكريسماس داخل منزله، وظهر خلال الفيديو محمد صلاح، وهو يقوم بتدريبات خفيفه مع ابنته التي لم تستطيع أن تكملها.

وكان محمد صلاح، قد شارك أمس في فوز فريقه على ليستر سيتي برباعية في قمة دوري الإنجليزي ليغرد ليفربول في الصدارة بفارق 12 نقطة وله مباراة مؤجلة.