شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «إبراهيموفيتش» يعود إلى ميلان الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أيه سي ميلان الإيطالي، إتمام صفقة انضمام السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى النادي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم مع خيار التمديد لموسم آخر، وذلك بعد أن لعب الموسمين الأخيرين في الدوري الأمريكي بصفوف جالاكسي.

ولعب «إبرا» 38 عامًا، في صفوف ميلان خلال موسمي 2010-2011 و2011-2012 سجل خلالهما 56 هدفًا في 85 مباراة، تاركًا بصمة لا تمحى، ولهذا السبب لجأ إليه النادي الإيطالي بعد 7 سنوات من رحيله.