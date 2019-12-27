شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن قائمة المصري لمواجهة بيراميدز بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام لمعسكر الفريق الذي يبدأ مساء اليوم الجمعة، بالإسكندرية استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمعه في السادسة مساء بعد غدٍ الأحد، على استاد الإسكندرية بنظيره فريق بيراميدز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تضم القائمة 22 لاعبًا من بينهم محمد جابر غير المقيد أفريقيا والذي سيتم تجهيزه من قبل الجهاز الفني لخوض مباريات الفريق المقبلة بالدوري والكونفيدرالية في حالة اتمام قيده أفريقيا.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

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حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبدالفتاح، محمد شحاتة.

خط الدفاع: إسلام أبوسليمة، أحمد شوشة، كريم العراقي، عمر كمال، محمود حمد.

خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، ايزي ايميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، حسين رجب، حسن على، إسلام عطية، أحمد عادل «ميسي»، عبدالناصر دي ماريا، مفتاح طقطق، محمد جابر.

خط الهجوم: محمود وادي، أوستين أموتو.