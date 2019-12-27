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تعرف على موعد مباراة ليفربول المؤجلة أمام وستهام بالدوري الإنجليزي

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، موعد جديد لمواجهة ليفربول أمام نظيره وستهام، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الممتاز «بريميرليج»، بسبب مشاركة الريدز في كأس العالم للأندية.

وأكد الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن المباراة ستلعب يوم الأربعاء الموافق 29 يناير، في تمام الساعة 9.45 مساءً بتوقيت القاهرة.

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