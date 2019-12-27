شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة ليفربول المؤجلة أمام وستهام بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، موعد جديد لمواجهة ليفربول أمام نظيره وستهام، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، بسبب مشاركة الريدز في كأس العالم للأندية.

وأكد الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن المباراة ستلعب يوم الأربعاء الموافق 29 يناير، في تمام الساعة 9.45 مساءً بتوقيت القاهرة.