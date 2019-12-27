شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. بيراميدز يتعاقد مع مدرب منتخب كرواتيا السابق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، بدءا من مباراة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
وكانت إدارة بيراميدز قد قررت في الفترة الماضية إقالة الفرنسي سباستيان ديسابر، من تدريب الفريق لسوء النتائج بالدوري، وتكليف عبدالعزيز عبدالشافي «زيزو» المستشار الفني للنادي، بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني جديد.
وكتب الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «نادي بيراميدز يتعاقد رسمياً مع المدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش ليتولى مسئولية المهمة الفنية لفريق الكرة في المرحلة المقبلة، بدءا من مباراة المصري».
وسبق أن قاد «تشاتشيتش» المنتخب الكرواتي الأول خلال الفترة من 21 سبتمبر 2015 وحتى 7 أكتوبر 2017.
ويحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يتصدر مجموعته في البطولة الكونفيدرالية برصيد ست نقاط متساويًا مع المصري البورسعيدي.
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