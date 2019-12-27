شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك: تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى.. وتقسيم اللاعبين لـ3 مجموعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات خلال المران الذي يخوضه الفريق في زامبيا، استعدادًا لمواجهة فريق زيسكو يونايتد، في المباراة المققر إقامتها غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وخاض الفريق مرانا خفيفا بالكرة الطائرة، تبعها تدريب على إرسال الكرات الطويلة بعرض الملعب.

كما خاض ثلاثي حراسة مرمى الفريق بالنادي، تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس، وشهدت التدريبات منافسة قوية بين الثلاثي محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي، في التصدي للتسديدات من منطقة الجزاء.

وأجرى كارتيرون، تقسيمة بنصف ملعب ليفي موانا واسا، الذي يقام عليه تدريب الزمالك حاليا، وشارك في التقسيمة ثلاثي حراس المرمى بالإضافة إلى أمير عبدالعزيز المدرب.