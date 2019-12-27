شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق لمباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي بدوري أبطال أفريقيا.

وتضم القائمة 21 لاعبًا، هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، على لطفي.

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الدفاع: محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، سعد سمير، على معلول، أحمد فتحي، محمد هاني.

الوسط: وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي «قفشة»، أحمد الشيخ، حسام عاشور، جيرالدو.

الهجوم: وليد أزارو، جونيور أجايي.

ويلتقي الأهلي مع بلاتينيوم في التاسعة مساء غد السبت، باستاد السلام، في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.