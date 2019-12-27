اخبار الرياضه

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم

0 نشر
إيهاب بركات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق لمباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي بدوري أبطال أفريقيا.

وتضم القائمة 21 لاعبًا، هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، على لطفي.

Advertisements

الدفاع: محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، سعد سمير، على معلول، أحمد فتحي، محمد هاني.

الوسط: وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي «قفشة»، أحمد الشيخ، حسام عاشور، جيرالدو.

الهجوم: وليد أزارو، جونيور أجايي.

ويلتقي الأهلي مع بلاتينيوم في التاسعة مساء غد السبت، باستاد السلام، في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا