شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء ربع نهائي البطولة العربية.. «المحمدي»: نسعى لرد الاعتبار أمام الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد باهر المحمدي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بالمستوى الكبير الذي يقدمه فريق الاتحاد السكندري هذا الموسم.

ويستضيف نادي الاتحاد السكندري نظيره الإسماعيلي غدا السبت، في إطار جولة الذهاب من دور الـ8 «ربع النهائي» للبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».

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وأضاف المحمدي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «تعرضنا للهزيمة أمام الاتحاد بالدوري، واللاعبون يتطلعون لتعويضها ورد الاعتبار بالبطولة العربية على الرغم من قوة المنافس وإقامة المباراة وسط جماهيره الكبيرة».

وواصل: «عقدت جلسة مع اللاعبين من أجل طي صفحة الدوري والتركيز على استعادة النتائج الإيجابية المميزة بالبطولة العربية وإعادة البسمة لجماهيرنا التي نعلم مدى حزنها بعد التعثر الأخير بمسابقة الدوري».

واختتم: «درسنا الفريق السكندري جيدا وأرى أن الخروج بشباك نظيفة من الإسكندرية سيسهل من مهمتنا في لقاء الإياب من أجل حسم التأهل لنصف نهائي البطولة العربية».