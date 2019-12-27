- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نوير يفسر سبب فوز ميسي بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019
أوضحمانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، والمنتخب الألماني، سبب فوز مهاجم برشلونة، ليونيل ميسي، بجائزة الكرة الذهبية على حساب فيرجيل فان دايك.
قال نوير في تصريحات لصحيفة كيكر الألمانية: "فان دايك حصل على المركز الثاني، بالنسبة لي لم يكن من الطبيعي أن احتل المرتبة الثالثة في 2014، فما الذي تشاهده أكثر على يوتيوب وإنستغرام، هل اللقطات الدفاعية أم أهداف ميسي وكريستيانو رونالدو؟، هذا هو السبب في فوز المهاجمين بهذه الجائزة".
وعن تفكيره في مستقبله: "العمل كمدرب بعد الاعتزال؟ هذا بالتأكيد خيار رائع، لأنني رياضي ومتكامل، أود أن أبقى وفياً لكرة القدم، وأفعل شيئاً يلهمني ويثيرني".
وأضاف: "سأحتاج إلى الراحة بعد مسيرتي قليلاً لمعرفة ما أريد، الوضع العائلي هو أيضاً جانب مهم، لا أريد التفكير في الأمر أكثر من اللازم".
وأردف: "كرة القدم هي شغفي، كنت ألعب منذ عام 1991، ولم أفقد هذا الحب أبداً.
وواصل: "الهزائم تصنع الدافع للأوقات الجيدة، أفضل مثال هو نهائي عام 2012 أمام تشيلسي، حققنا العودة في العام التالي وفزنا بالثلاثية، فالهزيمة أمام "البلوز" منحتنا دافعاً كبيراً".
كانت هذه تفاصيل خبر نوير يفسر سبب فوز ميسي بالكرة الذهبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.