نوير يفسر سبب فوز ميسي بالكرة الذهبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

أوضحمانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، والمنتخب الألماني، سبب فوز مهاجم برشلونة، ليونيل ميسي، بجائزة الكرة الذهبية على حساب فيرجيل فان دايك.



قال نوير في تصريحات لصحيفة كيكر الألمانية: "فان دايك حصل على المركز الثاني، بالنسبة لي لم يكن من الطبيعي أن احتل المرتبة الثالثة في 2014، فما الذي تشاهده أكثر على يوتيوب وإنستغرام، هل اللقطات الدفاعية أم أهداف ميسي وكريستيانو رونالدو؟، هذا هو السبب في فوز المهاجمين بهذه الجائزة".

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وعن تفكيره في مستقبله: "العمل كمدرب بعد الاعتزال؟ هذا بالتأكيد خيار رائع، لأنني رياضي ومتكامل، أود أن أبقى وفياً لكرة القدم، وأفعل شيئاً يلهمني ويثيرني".

وأضاف: "سأحتاج إلى الراحة بعد مسيرتي قليلاً لمعرفة ما أريد، الوضع العائلي هو أيضاً جانب مهم، لا أريد التفكير في الأمر أكثر من اللازم".

وأردف: "كرة القدم هي شغفي، كنت ألعب منذ عام 1991، ولم أفقد هذا الحب أبداً.

وواصل: "الهزائم تصنع الدافع للأوقات الجيدة، أفضل مثال هو نهائي عام 2012 أمام تشيلسي، حققنا العودة في العام التالي وفزنا بالثلاثية، فالهزيمة أمام "البلوز" منحتنا دافعاً كبيراً".