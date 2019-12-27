أبها وضمك.. ديربي تاريخي تحت سقف المحترفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يدفئ ديربي عسير بين أبها وضمك أجواء المنطقة، عندما تزحف جماهير الفريقين بمدينتي أبها وخميس مشيط نحو مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة لمتابعة المواجهة التي تجمع الفريقين في إطار الأسبوع الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو الديربي الأول بين قطبي عسير في إطار منافسات دوري المحترفين.

وعلى الرغم من تفاوت المراكز واختلاف الطموحات بين الفريقين في الظهور الأول لهما بعد صعودهما بداية الموسم الحالي، إلا أن هذه الحسابات ستلغى في ظل رغبة الطرفين في تسجيل انتصار يكتبه تاريخ المنافسة.

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ويدخل صاحب الأرض فريق أبها اللقاء بمعنويات أفضل نتيجة العروض التي يقدمها بقيادة مديره الفني التونسي عبدالرزاق الشابي التي كان آخرها الفوز على الشباب في الجولة الماضية، كما يأمل في تحقيق الفوز السابع في مسيرته هذا الموسم، بعد أن حقق 20 نقطة وضعته في المركز الثامن، مسجلا 18 هدفا ومستقبلا مثلها.

أما ضمك فيعيش وضعا سيئا، حيث يتذيل سلم الترتيب برصيد ضعيف (7 نقاط فقط)، لذلك يعمل مديره الفني الجزائري نورالدين بن زكري ليكون ديربي اليوم طريق العودة لمغادرة سلسلة الخسائر المتتالية والثقيلة التي كان آخرها أمام الأهلي بخماسية. ويعد ضمك الفريق الأكثر خسارة في الدوري (9 مرات) والدفاع الأضعف باستقباله 27 هدفا، كما يعاني ضعفا في الهجوم (سجل 7 أهداف)، إضافة إلى أنه يشاطر العدالة والفتح في أضعف الفرق تحقيقا للفوز بواقع فوزين فقط.

آخر مواجهتين بين الفريقين في دوري الدرجة الأولى قبل صعودهما انتهت الأولى بتفوق أبها 1-0، فيما تعادلا في الثانية 0-0.