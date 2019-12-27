الاتحاد يواجه الفتح بحثا عن الذات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

يبدأ الاتحاد مهمة جديدة للبحث عن ذاته ووداع حالة التوهان التي لازمته كثيرا، وذلك عندما يستضيف الفتح اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة في إطار لقاءات الجولة الـ13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتقدم الاتحاد عن الفتح بمركزين فقط، حيث يحتل المركزالـ13 برصيد 12 نقطة، بينما يوجد الفتح في المركز الـ15 برصيد 8 نقاط.

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يدخل الفتح هذا اللقاء بنشوة الفوز على الحزم في الجولة الماضية بنتيجة 2-1، بينما لا يزال الاتحاد يعاني من آثار خسارته الماضية من الفيحاء بنتيجة 1-4 ويبحث عن الانتصار لمصالحة جماهيره.

ويتوافق الفريقان في معدل تسجيل الأهداف في الدوري بواقع 17 هدفا لكل منهما، بينما استقبلت شباك الاتحاد 22 هدفا، مقابل 26 هدفا على الفتح.

وسيعاني الاتحاد في هذه المواجهة بسبب غياب 5 لاعبين، وهم زياد الصحفي للإصابة، وكريم الأحمدي للإيقاف، والثلاثي أمين بخاري وسعود عبدالحميد وكمارا للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي.