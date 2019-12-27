النصر ضيف ثقيل على الفيحاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يرمي النصر بكامل ثقله عندما يحل ضيفا على الفيحاء بملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الـ13 مِن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يريد بطل النسخة الماضية مع مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا استغلال تعثر منافسه الهلال أمام الحزم بالتعادل 1-1 أمس الأول، ومواصلة انتصاراته التي كان آخرها فوزه على العدالة في الجولة الماضية. ويمتلك النصر 26 نقطة في صدارة الترتيب وأكثر الفرق تحقيقا للفوز بواقع 8 انتصارات، فيما تعادل مرتين وخسر في مثلهما. كما أن النصر أكثر الفرق محافظة على نظافة شباكه، حيث لم يستقبل سوى 4 أهداف.

أما الفيحاء فيدخل بنشوة فوزه العريض في الجولة الماضية الذي أمطر فيه شباك الاتحاد برباعية، حيث يسعى مع مديره الفني البرتغالي خورخي سيماو لتحقيق نتيجة تكفل له رفع رصيده، حيث يمتلك 16 نقطة في المركز التاسع. وحقق الفيحاء الفوز 4 مرات وتعادل وخسر في مثلها مسجلا 14 هدفا، فيما استقبل 14 هدفا.

وتواجه الفريقيان في دوري المحترفين 4 مرات، اثنتان منها انتهتا بالتعادل الإيجابي، فيما فاز كل منهما مرة على الآخر بنتيجة 1-0.