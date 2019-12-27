ليوناردو اتحاديا لـ3 مواسم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تكمل إدارة نادي الاتحاد خلال الأيام المقبلة إجراءات التوقيع الرسمي مع اللاعب ليوناردو جيل قادما من نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني لمدة 3 مواسم، بقيمة إجمالية تزيد على مليون وخمسمئة ألف دولار، على أن يحصل على راتب سنوي يقدر بأربعة ملايين ريال، وبذلك يكون الفريق امتلك 3 لاعبين في خانة المحور، بوجود كريم الأحمدي وجوناس دي سوزا.

من جهة ثانية استعاد الفريق خدمات الظهير الأيمن مهند الشنقيطي بانضمامه للتدريبات، بعد أن جرى استبعاده من برنامج الابتعاث المقام في إسبانيا لمجموعة من اللاعبين السعوديين لفئة الشباب. من جهة أخرى يتهيأ الاتحاديون للاحتفال بتاريخ تأسيس النادي الذي أكمل أمس عامه الثاني والتسعين.