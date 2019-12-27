أولمبي الأخضر يتعادل مع الأردن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعادل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما مع نظيره الأردني 1-1، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب شاه علم، في المعسكر الإعدادي بماليزيا استعدادا لبطولة كأس آسيا في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) التي تنطلق أوائل يناير المقبل.

وافتتح الأخضر التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق حسين العيسى، وعادل المنتخب الأردني النتيجة في الدقيقة الـ41 من الشوط الأول. ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: أمين بخاري في حراسة المرمى، وسعود عبدالحميد، وعبدالباسط هندي، وعبدالإله العمري، وخالد الدبيش، ويوسف الحربي، وحسين العيسى، وسامي النجعي، وسعد السلولي، ومختار علي، وهارون كمارا.