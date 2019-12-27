وهن الليث يغري الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ما بين الخيبة المحلية والنشوة العربية، يستضيف الشباب نظيره الأهلي في قمة مباريات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعيش الشباب واحدة من أسوأ فتراته، حيث تعرض على المستوى المحلي إلى 4 هزائم متتالية في الدوري، كما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين بخسارته أمام الشعلة، مما دفعه إلى رمي كامل ثقله في المنافسة على كأس محمد السادس للأندية العربية، حيث قطع شوطا كبيرا من مشواره نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد أن تغلب على ضيفه فريق الشرطة العراقي بسداسية في ذهاب الدور ربع النهائي.

ويدرك مدرب الشباب، الإسباني لويس جارسيا أهمية المواجهة، لذلك سيدخلها بطريقة تضمن له فرض الحصار على ضيفه وإغلاق جميع المفاتيح التي يسعى المدير الفني للأهلي، السويسري كريستيان جروس لاستغلالها من أجل فتح أبواب مرمى الليث.

قبل المواجهة

يحتل الشباب المركز العاشر برصيد 15 نقطة من 12 مباراة

يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 23 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام الهلال

الفارق النقطي بين الفريقين 8 نقاط لمصلحة الأهلي

يتفوق الأهلي على الشباب في الهجوم (ثاني أقوى خط هجوم برصيد 23 هدفا)

دفاع الأهلي ثاني أقوى خط دفاع، حيث لم تهتز شباكه سوى 10 مرات مقابل 15 مرة للشباب

6 مواجهات من آخر 10 لقاءات بين الفريقين كسبها الأهلي، فيما فاز الشباب مرتين وتعادلا مرتين

يفتقد الشباب الثنائي عبدالملك الخيبري والبرازيلي سيبا للإيقاف وعبدالله الحمدان لالتحاقه بالمنتخب الأولمبي

يفتقد الأهلي عبدالباسط هندي ومحمد اليامي وعبدالرحمن غريب وعبدالله حسون لانضمامهم إلى المنتخب الأولمبي

يستعيد الأهلي خدمات مدافعه الدولي محمد خبراني عقب شفائه من الإصابة

المناسبة: دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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الملعب: الأمير فيصل بن فهد

الجولة: 13

التوقيت: 05.50 م

درجة الحرارة: 26

مدرب الشباب: الإسباني لويس جارسيا

مدرب الأهلي: السويسري كريستيان جروس