4 أندية سعودية وعربية تتسابق نحو خريبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

تترقب أندية الشباب والرائد السعوديين والزمالك المصري والوحدة الإماراتي ظهور الصورة التي سيكون عليها فريق الهلال خلال الميركاتو الشتوي من حيث تجديد عقد المحترف السوري عمر خريبين أو الاستغناء عنه، حيث أبدت تلك الأندية رغبتها في ضم اللاعب حال وضعه فريقه على قائمة غير المرغوب فيهم في المرحلة المقبلة، خاصة أن الأندية المذكورة تعاني من غياب الهداف، لذلك يتسابق مسؤولوها نحو كسب خدمات اللاعب الذي بات أقرب الأسماء التي سترحل عن بطل آسيا في الانتقالات الشتوية.

وربما يكون خريبين قريبا من الرحيل إلى الرائد، ولا سيما أن الرابط بينهما قد يتمثل في صفقة المهاجم صالح الشهري الذي يخوض فترة إعارة من الرائد إلى الهلال حتى نهاية الموسم الحالي، حيث يتوقع أن يغري الرائد نظيره الهلال بأن يبقى الشهري في الهلال على أن يتنازل الهلال عن خريبين لتعويض عدم نجاح المهاجم الكولومبي ماركو بيريز الذي استعان به الرائد بداية الموسم اعتمادا على احتلاله المركز الـ13 بين هدافي العالم، إلا أنه خذل الجميع بتدني مستوياته الفنية والتهديفية.

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وينتهي عقد عمر خريبين مع الهلال في يونيو 2021 بعد أن وقع له في 2017 مقابل 44.375.000 ريال.

وسبق أن أعار الهلال لاعبه خريبين إلى نادي بيراميدز المصري لفترة 6 أشهر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

على صعيد آخر، تلقى الهلال مكافأة الـ8 ملايين ريال من الشريك الاستراتيحي (إعمار) بعد حصول الفريق على لقب دوري أبطال آسيا ومشاركته في بطولة أندية العالم.