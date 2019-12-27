العلا تناطح العالم بلعبة الأمراء والسلاطين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل رشا نايف - مكة المكرمة

اختيرت مدينة العلا لاحتضان أول بطولة رسمية للعبة البولو، أطلق عليها بطولة العلا لبولو الصحراء التي ستقام ضمن فعاليات شتاء طنطورة 2019. وتنطلق البطولة التي تشتهر باسم لعبة الأمراء والسلاطين في 16 يناير المقبل، وتستمر 3 أيام، حيث تختتم في 18 يناير. وسميت بلعبة الملوك والأمراء والسلاطين لأنها رياضة باهظة التكاليف لا يستطيع الرياضي العادي تحمل تكاليفها.

وتجري البطولة تحت إشراف الاتحاد السعودي للبولو وبتنظيم مشترك مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا بمشاركة نخبة من أفضل وأشهر اللاعبين في العالم.

كيف تلعب؟

بين فريقين على ظهور الخيل

يستخدم كل لاعب مضربا ذا مقابض طويلة مرنة لضرب كرة خشبية نحو المرمى

تمارس على خيول هي الأشهر في اللعبة تدعى البوني

يتم تغيير الخيل بعد كل شوط، ولا يلعب الفرس الواحد أكثر من شوطين في المباراة الواحدة

عند بداية المباراة، يأخذ كل فريق مواقعه للدفاع عن مرماه

يلعب الراكبان الأول والثاني كمهاجمين، ويلعب الراكبان الثالث والرابع كمدافعين

يحاول كل فريق دفع الكرة داخل مرمى الخصوم

يعاقب اللاعب إذا عبر الخصم بصورة خطيرة

إذا ضرب لاعب آخر يسمح بإبعاد الخصم عن الكرة

يسمح للاعب بإبعاد الخصم عن الكرة أو تثبيت عصاه في مكانها لإعاقته عن ضرب الكرة