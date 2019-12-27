ليفربول يجتاز الخطوة الأكثر أهمية نحو التتويج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ربما يكون الفوز الكبير الذي حققه ليفربول على أقرب ملاحقيه ليستر سيتي 4 - 0 أمس الأول، بمثابة الخطوة الأكثر أهمية نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 1990.

وتغلب ليفربول على ليستر سيتي في عقر داره ضمن المرحلة الـ19 من الدوري التي أقيمت منافساتها تزامنا مع احتفالات فتح صناديق هدايا الكريسماس (بوكسينج داي)، ليوسع الفارق الذي يفصله في الصدارة عن ليستر صاحب المركز الثاني إلى 13 نقطة.

واتحدت وسائل الإعلام البريطانية والنقاد في الإشادة بليفربول ومديره الفني يورجن كلوب، بعد أن حسم المباراة برباعية نظيفة، حيث سجل روبرتو فيرمينو ثنائية وسجل كل من جيمس ميلنر وترينت ألكسندر أرنولد هدفا.