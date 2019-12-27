كأس ولي العهد للفروسية بطولة تتخطى المنافسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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برعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان يقام اليوم حفل السباق السنوي العريق للخيل على كأس ولي العهد في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية. ويصاحب السباق عدد من الفعاليات الترفيهية، تتضمن فنونا تشكيلية وعزفا حيا على الآلات الموسيقية، بجانب توفير منطقة لجلسات الروايات والقصص الشعبية، وسحوبات على عدد من الجوائز العينية والمالية إضافة إلى جوالات، فيما ستكون الجائزة الكبرى سيارة.

ويتكون السباق من 10 أشواط، وخصصت جوائز قيمة للفائزين.

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ومن بين الأشواط الشوط التاسع الذي خصص لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته 900 ألف ريال، والشوط العاشر لخيل المستورد للفئة الأولى على كأس ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته 900 ألف ريال.

البطولة والفعاليات المصاحبة

تعد كأس ولي العهد للخيل من أعرق الكؤوس في المملكة

رعاية ولي العهد للبطولة تمثل أهمية كبرى للمناسبة

تأتي أهمية مثل هذه المسابقة لجذب عشاق الخيل من المواطنين والمقيمين والسياح

أكثر من 30 فعالية ثقافية وترفيهية وفنية منوعة خلال سباق اليوم

من بين فعاليات اليوم، عروض فلكلورية، واستديوهات تصويرية، ومعارض فنية

جوائز البطولة

صنفت بطولة كأس ولي العهد من الفئة الأولى

رفع جوائز البطولة إلى 1.8 مليون ريال

900 ألف ريال جائزة لكل شوط

رفع جوائز الشوط 3 أضعاف ونصف عما كانت عليه قبل عامين ( 250 ألف ريال للنسخة السابقة)

جوانب من تاريخ فروسية المملكة