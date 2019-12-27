بنسبعيني لاعب الشهر بمونشنجلادباخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حصل الجزائري لاعب فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم رامي بنسبعيني على جائزة أفضل لاعب في ناديه خلال شهر ديسمبر الحالي.
وتألق بنسبعيني خلال الشهر الحالي، حيث سجل هدفين في المباراة التي فاز بها الفريق على بايرن ميونخ 2 - 1، في بداية ديسمبر.
وهنأ مونشنجلادباخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لاعبه الجزائري حيث قال «تهانينا لرامي بنسبعيني أفضل لاعب في شهر ديسمبر».
ويحتل مونشنجلادباخ المركز الثاني برصيد 35 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر لايبزج بعد نهاية منافسات الذهاب من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).
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