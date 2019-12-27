شكرا لقرائتكم فايلر يعلن قائمة الأهلى لمباراة بلاتينيوم واستبعاد وحيد ومروان محسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة الأحمر لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي فى الجولة الثالثة ببطولة بدوري أبطال أفريقيا.

وتضم القائمة ، 21 لاعباً ، هم : شريف إكرامي ، محمد الشناوي ، على لطفي ، محمود متولي ، رامي ربيعة ، ياسر أبراهيم ، أيمن أشرف ، سعد سمير ، على معلول ، أحمد فتحي محمد هاني ، وليد سليمان ، حسين الشحات ، آليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، أحمد الشيخ ، حسام عاشور ، جيرالدو ، وليد أزارو وجونيور اجاي.

ويلتقي الأهلي مع بلاتينيوم في التاسعة مساء غد السبت بإستاد السلام في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وإستبعد فايلر من القائمة ، كلاً من مروان محسن ومحمود وحيد للأصابة فيما شهدت قائمة الفريق عودة رامي ربيعة الذى غاب عن لقاء الإتحاد السكندري الأخير في الدوري للأصابة .

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كما عاد أيمن أشرف الذى غاب عن لقاء الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات للأيقاف بعدما تلقي الاهلي خطاباً من الإتحاد الأفريقي للعبة يؤكد أن أيمن أشرف تم إيقافه مباراة واحدة عقبل طرده أمام النجم الساحلي بتونسي في الجولة الأولى.

وتقام مباراة الأهلى وبلاتنيوم فى حضور 10 آلاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة‘ حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

وأنهت الجهات المعنية استعدادتها لمباراة الأهلى وبلاتينيوم حيث أعرب "حسام الأمين" مراقب أمن المباراة من الكاف، و"عبدالله كيديا" مراقب عام المباراة من الكاف عن تقديرهم لجهود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، قائلين: "مطمنين على المباراة فى وجود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة التى تؤمن المباراة بعد نجاحها فى تأمين البطولتين الإفريقتين بالقاهرة"، عقب زيارتهم الأخيرة لاستاد السلام للإطلاع على التجهيزات الأخيرة للمباراة.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.