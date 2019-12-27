شكرا لقرائتكم عمر جابر يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمر جابر ظهير أيمن فريق بيراميدز، إنه لا يعلم شيء عن ما يقال في الفترة الأخيرة حول مفاوضات نادي الزمالك معه لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، مؤكداً انه متواجد مع بيراميدز وتركيزه منصب على تحقيق بطولة مع الفريق سواء بطولة الدوري أو البطولة الكونفدرالية للموسم الجاري و التى يتصدرها فريقه برصيد 6 نقاط.

أضاف عمر جابر فى تصريح خاص لـ"سوبركورة"، أنه لم يتلقي أي مفاوضات من مسئولى نادي الزمالك لضمه في يناير، لافتا الي انه ملتزم بعقده مع بيراميدز وتركيزه ينصب فى الوقت الحالي مع فريقه من أجل تحسن النتائج في مسابقة الدورى والعمل علي حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية، تابع عمر جابر حديثه مؤكدًا أن نادي الزمالك "بيته" وشرف له العودة من جديد لخدمة القلعة البيضاء.

أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع الكرواتي أنتي تشاتشيتش مديرا فنيا للفريق خلفا للفرنسي ديسابر الذي تمت اقالته مؤخرا بسبب سوء النتائج ، وتم تعيين جهاز فني اجنبي بالكامل ويضم كل من : ايميتسا سيرتيتش وأندروي فيرنشينا مدربان مساعدان ، ودراجو كونديتش مدرب حراس مرمي ، و ليونارد صوفينا مدرب لياقة بدنية ، و يوزو تاديتش محللا للأداء، فيما يضم الجهاز الفني محمود فتح الله مدربا عاما وعمرو مختار مدرب مساعد فقط كمصريان داخل الجهاز.

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تشاتشيتش سبق وان تولي مهمة تدريب المنتخب الكرواتي الأول خلال الفترة من 21 سبتمبر 2015 وحتي 7 أكتوبر 2017، وقاد منتخب بلاده في 25 مباراة، حقق خلالها الفوز في 15 مباراة ، وتعادل في 4 مباريات وتعرض للخسارة في 6 مباريات، ونجح المنتخب الكرواتي في احراز 50 هدف تحت قيادته وتلقت شباكه 24 هدفا فقط.

أول مباراة للمدير الفني الجديد لبيراميدز مع منتخب كرواتيا كانت بتاريخ 10 أكتوبر 2015 امام منتخب بلغاريا وانتهت بفوز كرواتيا بثلاثية نظيفة، فيما جاءت اخر مباراة امام منتخب فنلندا وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 يوم 6 أكتوبر 2017.