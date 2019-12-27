شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يعلن قائمة المصرى لمواجهة بيراميدز بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضم القائمة 22 لاعبًا من بينهم محمد جابر غير المقيد أفريقيا والذي سيتم تجهيزه من قبل الجهاز الفني لخوض مباريات الفريق المقبلة بالدوري والكونفيدرالية في حالة اتمام قيده أفريقيا.
هذا وقد جاءت قائمة الفريق على النحو التالي :
في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.
في خط الدفاع : إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، كريم العراقي ، عمر كمال ، محمود حمد.
في خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، أحمد ياسر ، حسين رجب ، حسن علي ، اسلام عطية ، أحمد عادل “ميسي” ، عبد الناصر دي ماريا ، مفتاح طقطق ، محمد جابر.
في خط الهجوم : محمود وادي ، أوستين أموتو.
تصدر فريق المصرى مجموعته حيث نجح في تحقيق فوزين متتاليين في دور المجموعات على حساب نواذيبو الموريتانى ورينجرز النيجيري ليتصدر المجموعة بـ 6 نقاط .
ويحتل فريق المصري البورسعيدي ، المركز العاشر ببطولة الدوري المصري برصيد 11 نقطة بعد الفوز الأخير أمام طلائع الجيش .
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