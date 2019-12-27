شكرا لقرائتكم تشاتشيتش: أعلم أن بيراميدز يبحث عن الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز أنه يعلم جيدا الطموح الموجود لدى النادي، خاصة وأن بيراميدز من الأندية التي تتواجد على القمة دائما، وقال المدير الفني للفريق إنه قرأ الكثير عن بيراميدز وتابع مباريات للفريق وطريقة اللعب في الفترة الماضية قبل تولي المهمة، مشدداً المدرب على أنه يسعى لتحقيق طموح بيراميدز في الفترة المقبلة، وأن المفاوضات حدثت بوقت سريع، وأعرب عن أمنيته في قيادة الفريق لتحقيق الهدف الذي تولى المسؤولية من أجله، ووعد بتطور أداء الفريق في الفترة المقبلة.

وعلق المدير الفني في المؤتمر الصحفي ، على عمله في أفريقيا منذ فترة طويلة قائلا :" عملت في ليبيا منذ 14 عاما، وتم اختياري من كرواتيا للعمل في ليبيا وقتها، وفي 2006 قمت بزيارة مصر، وأعرف أن الأندية الأفريقية قوية، ولذلك وافقن على تولي المسؤولية وقبل المخاطرة بالتواجد في دوري جديد لي".

وأضاف المدير الفني:" أعلم أن بيراميدز يبحث عن الصدارة، وجهازي يضم مدربين مساعدين عملوا في الدوري الكرواتي، وهما ايميتسا سيرتيتش و أندروي فيرنشينا ومعه مدرب حراس المرمى دراجو كونديتش ومدرب الأحمال ليونارد صوفينا و محلل الأداء يوزو تاديتش"، وأنه يشكر ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز لتواصله معه باستمرار.

وأعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي ، تعيين الكرواتي أنتي تشاتشيتش، مديرا فنيا جديدا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بداية من المباراة القادمة أمام المصري البورسعيدي، والتي ستقام الاحد المقبل، في إطار دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ويمتلك تشاتشيتش سيرة ذاتية حافلة، حيث كانت آخر محطاته التدريبية مع المنتخب الكرواتي، في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، حيث حقق نتائج جيدة في البطولة، قبل الخروج أمام المنتخب البرتغالي الذي فاز باللقب.