شكرا لقرائتكم هانى سعيد : مدرب بيراميدز صاحب سيرة ذاتية قوية وأشكر "زيزو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن الوقت لم يكن كافيا لاختيار مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر، ولكن النادي نجح بالنهاية في التعاقد مع مدير فني كبير هو الكرواتي انتي تشاتشيتش، والذي يمتلك سيرة ذاتية كبيرة ، مضيفاً خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد أن الهدف هو للعودة إلى الطريق الصحيح والمنافسة على كل البطولات، التي يشارك فيها نادي بيراميدز، لتحقيق إنجاز يستحقه بفضل ما يمتلكه من إمكانيات وإدارة قوية.

ووجه المدير الرياضي، الشكر إلى الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، على تولي المسؤولية في الفترة الماضية، وقاد الفريق في فترة صعبة، كان خلالها على قدر المسئولية، متمنيا التوفيق للجهاز الفني الجديد، لا سيما وأن حلم الجميع داخل النادي هو تحقيق شيء جديد لهذا الكيان الكبير.

وأعلن عن أسماء الجهاز الفني لبيراميدز على النحو التالي:

المدير الفني: أنتي تشاتشيتش

المدربان المساعدان:

ايميتسا سيرتيتش - أندروي فيرنشينا

مدرب حراس المرمى: دراجو كونديتش

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مدرب: محمود فتح الله

مدرب مساعد: عمرو مختار

مدرب اللياقة البدنية: ليونارد صوفينا

محلل الأداء: يوزو تاديتش

وأعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي ، عن تعيين الكرواتي أنتي تشاتشيتش، مديرا فنيا جديدا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بداية من المباراة القادمة أمام المصري البورسعيدي، والتي ستقام الاحد المقبل، في إطار دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ويمتلك تشاتشيتش سيرة ذاتية حافلة، حيث كانت آخر محطاته التدريبية مع المنتخب الكرواتي، في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، حيث حقق نتائج جيدة في البطولة، قبل الخروج أمام المنتخب البرتغالي الذي فاز باللقب.

واستمر المدير الفني الكرواتي في قيادة منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم روسيا ٢٠١٨، قبل أن يتفق مع إدارة الاتحاد الكرواتي على الرحيل بعد التعادل مع فنلندا في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

وسبق للمدير الفني الجديد لبيراميدز، خوض تجربة تدريبية لمدة ثلاث سنوات في ليبيا وحقق معهم نتائج طيبة للغاية، كما فاز مع فريق دينامو زغرب بالدوري الكرواتي.