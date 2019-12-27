شكرا لقرائتكم المغربى خالد مرشوح صفقة مصر المقاصة الجديدة يصل للقاهرة ويشارك بالمران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل الناشئ المغربي خالد مرشوح صفقة نادى مصر المقاصة الجديدة للقاهرة اليوم،وشارك في المران الجماعي للفريق الفيومى والذي أقيم عصر اليوم استعدادا لمباراة الأهلي المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري .

وسيتم قيد مرشوح في صفوف الناشئين بنادي مصر للمقاصة مطلع يناير المقبل، حيث يحق لفريق مصر للمقاصة قيد لاعبين ناشئين فقط نتيجة عدم وجود مكان شاغر في قائمة الفريق الأول واستنفذ الفريق الاستبدالات الخمسة في الانتقالات الصيفية الماضية.

وخضع الناشئ المغربي لاختبارات في صفوف فريق مصر للمقاصة في شهر نوفمبر الماضي، ولقي قبول الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة ، وسافر اللاعب الي بلاده لانهاء متعلقاته الشخصية، وعاد الي القاهرة اليوم وشارك في تدريبات الفريق والخضوع للكشف الطبي قبل قيده رسميا.

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ويلعب المغربي خالد مرشوح في مركز الوسط المدافع وهو المركز الذي يعاني منه الفريق حاليا عقب إصابة محمد توني بقطع في الرباط الصليبي، ويري الجهاز الفني للفريق ، أن ضم الناشئ المغربي سيكون حل بديل في حالة تمسك اتحاد الكرة برفض فتح الاستبدال مرة اخري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويستعد فريق مصر للمقاصة لمباراة الأهلي المقرر لها الأربعاء 1 يناير المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، ويحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 14 برصيد 9 نقاط من 10 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 مباريات.

وتعادل فريق المقاصة في اخر مباراتين له بالدوري امام كل من طنطا واف سي مصر في الجولتين التاسعة والعاشرة بالدوري.

ويعاني فريق المقاصة من غياب لاعب الوسط المدافع محمد توني حتي نهاية الموسم بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، ويؤدي حاليا برنامج تأهيلي مكثف عقب اجراءه الجراحة منذ فترة بسيطة.