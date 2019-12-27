شكرا لقرائتكم في المحترفين.. أهلي جدة يتفوق على الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيكون الصراع محتدماً بين الشباب وضيفه أهلي جدة، حينما يلتقيان يوم السبت، في قمة مباريات المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ودائماً ما تشهد مبارياتهما إثارةً كبيرة خاصة قبل المباريات في السنوات الماضية، إلا أن حدة التصاريح الإعلامية قد خفت كثيراً هذا الموسم كون الفريقين مرا بمنعطفات صعبة في الدوري.

ويأمل الأهلي في مواصلة تفوقه في مباريات الشباب حيث يتفوق على مضيفه بفارق مباراة واحدة فقط، في حين أن الشباب يبحث عن العودة للانتصارات عبر الباب الكبير.

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والتقى الفريقان في 22 مباراة منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 حيث فاز الأهلي في 8 مباريات مقابل 7 مباريات للشباب وتعادلا في مثلها.

وسيطر الشباب على مواجهاته أمام الأهلي في البداية حيث تلقى الخسارة الأولى في أول مباراة جمعتهما بدوري المحترفين في ذهاب موسم 2008-2009، وبعدها بسط نفوذه حتى موسم 2012 والذي شهد عودة انتصارات الأهلي.

ويتفوق الشباب على ضيفه من خلال امتلاكه أطول سلسلة بدون خسارة أمام الأهلي والتي وصلت لـ8 مباريات متتالية منذ عام 2008 وحتى عام 2012.

ويتفوق هجوم الأهلي على الشباب بعدما سجّل 38 هدفاً في مبارياتهما 22 بدوري المحترفين السعودي والذي كان نصيب مهاجمه السوري عمر السومة 10 أهداف منها، في حين سجّل الشباب 30 هدفاً ويتصدر هدافي مواجهاته أمام الأهلي مهاجمه الجزائري السابق محمد بن يطو الذي سجّل 5 أهداف.