شكرا لقرائتكم الظفرة يلحق الهزيمة الأولى بالشارقة في الدوري الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض الشارقة متصدر دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، لخسارة مفاجئة أمام مضيفه الظفرة 1 - 2، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من المسابقة.
وتقدم الظفرة في الدقيقة الرابعة عن طريق خالد باوزير، بل أن يسجل ريان مينديز هدف التعادل للشارقة من ركلة جزاء في الدقيقة 32. وفي الدقيقة 60 سجل عبد الرحمن يوسف الهدف الثاني للظفرة.
وشهدت المباراة تعرض سهيل المنصوري لاعب الظفرة للطرد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.
ورغم الخسارة ظل الشارقة متصدرًا لترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، فيما رفع الظفرة رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، وتعد الخسارة الأولى للشارقة في الدوري.
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