شكرا لقرائتكم "إعمار" تحتفل بإنجاز الهلال القاري.. وبرج خليفة يتزين باللون الأزرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفلت شركة إعمار العقارية، يوم الجمعة، بإنجاز نادي الهلال عقب تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا، وذلك في مدينة دبي الإماراتية، بحضور فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال.

وشهد الاحتفال تواجد محمد الشلهوب قائد الفريق الأول لكرة القدم بجانب سعود كريري مدير فريق الهلال.

وتزين برج خليفة الشهير بشعار نادي الهلال واللون الأزرق، ورحبت عبره شركة إعمار بوفد نادي الهلال وقدمت التهنئة بالإنجاز القاري الذي حقق.

Advertisements

وتوج الهلال باللقب الآسيوي على حساب أوراوا الياباني في نوفمبر الماضي، وشارك في ديسمبر الجاري في بطولة كأس العالم للأندية، وتمكن من تحقيق المركز الرابع، وذلك بعد فوزه على الترجي التونسي في أول مباراة له، ثم خسر أمام فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، وخسر مجددا ضد مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وترتبط "إعمار" بشراكة طويلة واستراتيجية مع نادي الهلال، تم توقيعها في يونيو الماضي، لمدة لخمسة أعوام، حصلت الشركة بموجب الشراكة على عدد من المزايا منها الإعلان على صدر قمصان الهلال.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار في تصريحات إعلامية سابقة: جاءت شراكتنا مع الهلال أحد أكبر الأندية الآسيوية لتؤكد حرصنا الكبير على المضيّ قدما نحو آفاق استثمارية أوسع.