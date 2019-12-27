عاجل| بيراميدز يتعاقد مع أنتي شاشيتش مدرب منتخب كرواتيا السابق





تعاقد نادي بيراميدز، اليوم الجمعة، مع أنتي شاشيتش، المدير الفني السابق لمنتخب كرواتيا، لتدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني السابق للفريق.

وسيستعين المدرب الجديد بـ 5 مساعدين حضر منهم ثلاثة المؤتمر الصحفي الذي عقد بالنادي مساء اليوم، على أن يصل الثنائي الآخر في وقت متأخر اليوم أيضا.

يذكر أن عبدالعزيز عبدالشافي "زيزو"، المدير الفني المؤقت، سيستمر في قيادة الفريق خلال مباراة المصري المقرر لها بعد غد الأحد، بالجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

ومن المقرر أن يشاهدها المدير الفني الكرواتي من مقصورة الملعب، ويبدأ بعدها مهام عمله مع الفريق.