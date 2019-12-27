شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تألق أبو جبل وجلسة بين كارتيرون واللاعبين أهم ملامح تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الزمالك التدريب الأخير له في زامبيا استعدادا لمباراة زيسكو يونايتد المقرر لها غدا السبت بتمام الساعة الثالثة عصرا ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا، والمقرر اقامتها بالعاصمة الزامبية لوساكا، ويحتاج الزمالك للفوز غدا للاستمرار في المنافسة علي احدي بطاقات التأهل لدور الـ 8 في البطولة ، بدأ المران بجلسة سريعة بين كارتيرون المدير الفني للزمالك واللاعبين للحديث حول اخر الاستعدادات لمباراة الغد.

الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، أشرف بنفسه علي عملية الإحماء بالجرى حول الملعب في بداية المران، ضمن الاستعدادات للمباراة التى ستجمع الفريق مع زيسكو فى الثالثة من عصر غداً السبت، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا.

كما اجتمع الفرنسى باتريس كارتيرون مع سامى الشيشينى المدرب العام للزمالك، أثناء عملية الإحماء فى مران الفريق، وذلك للتشاور معه حول بعض الأمور الخاصة بخطة المباراة أمام زيسكو الزامبى التى سيتم تنفيذها فى المران، حضر أحمد مصطفى سفير مصر في زامبيا مران الفريق وذلك لمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة زيسكو وتواجد فى المران بصحبة سفير مصر، هانى زادة عضو مجلس إدارة النادى ورئيس البعثة بزامبيا.

وقسم كارتيرون لاعبى الزمالك لثلاث مجموعات خلال المران حيث يخوض الفريق مرانا خفيفا بالكرة الطائرة أتبعها تدريب على إرسال الكرات الطويلة بعرض الملعب، خاض حراس مرمى الفريق، تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس وشهدت التدريبات منافسة قوية بين الثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي فى التصدي للتسديدات من منطقة الجزاء.

ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره زيسكو في العاصمة الزامبية لوساكا، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا بعد التراجع على المستوى المحلى فى الدورى الممتاز بالخسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل السلبى مع سموحة والإنتاج الحربى.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولي (2-0)، بعد خسارة قاسية في الافتتاح أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0) في المقابل، يحتل زيسكو الزامبي المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولي (1-1) والخسارة من مازيمبي (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية التى يحتل صدارتها مازيمبى الكونغولى المتواجد فى المركز الأول برصيد 6 نقاط بينما يتواجد زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطة واحد بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى جاء فى المركز الرابع برصيد نقطة أيضًا.



ابو جبل يتألق في تدريبات الزمالك



احمد سيد زيزو في مران الزمالك

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التدريب الاخير للزمالك قبل مباراة زيسكو



تدريب الزمالك الاخير قبل مواجهة زيسكو



صراع علي الكرة بين مصطفي محمد وطارق حامد في مران الزمالك



محمد اوناجم في التدريب الاخير للزمالك



محمد صبحي حارس مرمي الزمالك



محمد عبد الشافي في تدريبات الزمالك



محمد عواد



محمود الونش يسدد الكرة في مران الزمالك