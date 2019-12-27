الاتحاد السكندري يستقبل الإسماعيلي بالورود قبل المواجهة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي على تجهيز لافتة للترحيب بفريق الإسماعيلي و اللاعبين و استقبالهم بالورود خلال مران الفريق الاخير اليوم بملعب الاتحاد السكندري ، قبل المواجهة التى تجمع الفريقين غداً السبت فى دور الـ8 للبطولة العربية لكرة القدم.

أثني فريق الإسماعيلي والمسئولين على حسن الإستقبال والضيافة من قبل جماهير الاتحاد السكندري و مسئولو النادي ، على أن يتم المعاملة بالمثل خلال مباراة العودة التى تجمع الفريقين فى يناير المقبل باستاد الإسماعيلية.

يستضيف الاتحاد السكندرى مع دقات السادسة مساء السبت نظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، علماً بأن مباراة العودة ستقام على استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً، وسيتأهل الفائز من الإسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من مباراة (المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربى. وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحريني بمجموع 3-0 في اللقائين. ويحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى. فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16. حرص مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي على تجهيز لافتة للترحيب بفريق الإسماعيلي و اللاعبين و استقبالهم بالورود خلال مران الفريق الاخير اليوم بملعب الاتحاد السكندري ، قبل المواجهة التى تجمع الفريقين غداً السبت فى دور الـ8 للبطولة العربية لكرة القدم. Advertisements أثني فريق الإسماعيلي والمسئولين على حسن الإستقبال و الضيافة من قبل جماهير الاتحاد السكندري و مسئولو النادي ، على أن يتم المعاملة بالمثل خلال مباراة العودة التى تجمع الفريقين فى يناير المقبل باستاد الإسماعيلية. يستضيف الاتحاد السكندرى مع دقات السادسة مساء السبت نظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، علماً بأن مباراة العودة ستقام على استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً، وسيتأهل الفائز من الإسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من مباراة (المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربى. وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحريني بمجموع 3-0 في اللقائين. ويحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى. فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16. أكد عامر حسين، المسئول عن تنظيم مباراة الاتحاد السكندرى والإسماعيلى فى البطولة العربية، أنه تقرر تطبيق تقنية الفيديو فى المباراة، مشيرا إلى أن استاد الإسكندرية سيشهد غدا تجربة تطبيق التقنية فى المباراة المرتقبة والمحدد لها مساء السبت المقبل فى ذهاب دور الـ 8 بالبطولة العربية.

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