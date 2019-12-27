شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الكرواتي انتي تشاتشيتش يقود أول تدريب لبيراميدز فى الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد الكرواتي انتي تشاتشيتش المدير الفنى الجديد لبيراميدز، أول مران مع فريقه علي ملعب الدفاع الجوى ضمن الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى بالكونفدرالية الأفريقية المقرر لها الأحد المقبل فى الجولة الثالثة ، حيث يتصدر بيراميدز ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع الكرواتي أنتي تشاتشيتش مديرا فنيا للفريق خلفا للفرنسي ديسابر الذي تمت اقالته مؤخرا بسبب سوء النتائج ، وتم تعيين جهاز فني اجنبي بالكامل ويضم كل من : ايميتسا سيرتيتش وأندروي فيرنشينا مدربان مساعدان ، ودراجو كونديتش مدرب حراس مرمي ، و ليونارد صوفينا مدرب لياقة بدنية ، و يوزو تاديتش محللا للأداء، فيما يضم الجهاز الفني محمود فتح الله مدربا عاما وعمرو مختار مدرب مساعد فقط كمصريان داخل الجهاز.

تشاتشيتش سبق وان تولي مهمة تدريب المنتخب الكرواتي الأول خلال الفترة من 21 سبتمبر 2015 وحتي 7 أكتوبر 2017، وقاد منتخب بلاده في 25 مباراة، حقق خلالها الفوز في 15 مباراة ، وتعادل في 4 مباريات وتعرض للخسارة في 6 مباريات، ونجح المنتخب الكرواتي في احراز 50 هدف تحت قيادته وتلقت شباكه 24 هدفا فقط.

أول مباراة للمدير الفني الجديد لبيراميدز مع منتخب كرواتيا كانت بتاريخ 10 أكتوبر 2015 امام منتخب بلغاريا وانتهت بفوز كرواتيا بثلاثية نظيفة، فيما جاءت اخر مباراة امام منتخب فنلندا وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 يوم 6 أكتوبر 2017.

وأعلن عن أسماء الجهاز الفني المعاون على النحو التالي:

المدير الفني: أنتي تشاتشيتش

المدربان المساعدان:

ايميتسا سيرتيتش - أندروي فيرنشينا

مدرب حراس المرمى: دراجو كونديتش

مدرب: محمود فتح الله

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مدرب مساعد: عمرو مختار

مدرب اللياقة البدنية: ليونارد صوفينا

محلل الأداء: يوزو تاديتش.

تشاتشيتش يقود المران الأول لبيراميدز

الجهاز الفني الجديد لبيراميدز

الجهاز الفني الجديد فى مران بيراميدز