شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر لـ"الخليج 365": لا أعلم شيء عن مفاوضات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمر جابر ظهير أيمن فريق بيراميدز، إنه لا يعلم شيء عن ما يثار في الفترة الأخيرة حول مفاوضات نادي الزمالك معه لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل ، مؤكداً انه متواجد مع بيراميدز وتركيزه منصب على تحقيق بطولة مع الفريق سواء بطولة الدوري أو البطولة الكونفدرالية للموسم الجاري و التى يتصدرها فريقه برصيد 6 نقاط.

أضاف عمر جابر فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه لم يتلقي أي مفاوضات من مسئولى نادي الزمالك لضمه في يناير، لافتا إلي انه ملتزم بعقده مع بيراميدز وتركيزه ينصب فى الوقت الحالي مع فريقه من أجل تحسن النتائج في مسابقة الدورى والعمل علي حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية، تابع عمر جابر حديثه مؤكدًا أن نادي الزمالك "بيته" وشرف له العودة من جديد لخدمة القلعة البيضاء.