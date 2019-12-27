شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش: أعرف بيراميدز جيدا.. وهدفنا تحقيق البطولات والان مع تفاصيل الخبر
وعلق المدير الفني في المؤتمر الصحفي ، على عمله في أفريقيا منذ فترة طويلة قائلا: "عملت في ليبيا منذ 14 عاما، وتم اختياري من كرواتيا للعمل في ليبيا وقتها، وفي 2006 قمت بزيارة مصر، وأعرف أن الأندية الأفريقية قوية، ولذلك وافقن على تولي المسؤولية وقبل المخاطرة بالتواجد في دوري جديد لي".
وأضاف المدير الفني: "أعلم أن بيراميدز يبحث عن الصدارة، وجهازي يضم مدربين مساعدين عملوا في الدوري الكرواتي، وهما ايميتسا سيرتيتش و أندروي فيرنشينا ومعه مدرب حراس المرمى دراجو كونديتش ومدرب الأحمال ليونارد صوفينا و محلل الأداء يوزو تاديتش"، وأنه يشكر ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز لتواصله معه باستمرار.
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