شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستبعد محمود وحيد ومروان محسن من مباراة بلاتينوم وعودة ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتضم القائمة 21 لاعبا هم: شريف إكرامى، محمد الشناوى، على لطفى، محمود متولى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، سعد سمير، على معلول، أحمد فتحى، محمد هانى، وليد سليمان، حسين الشحات، آليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، أحمد الشيخ، حسام عاشور، جيرالدو، وليد أزارو وجونيور أجاي.

ويلتقى الأهلى فريق بلاتينيوم فى التاسعة مساء غد السبت باستاد السلام فى ثالث جولات دور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا.

واستبعد فايلر من القائمة كلاً من: مروان محسن ومحمود وحيد للإصابة، فيما شهدت قائمة الفريق عودة رامى ربيعة الذى غاب عن لقاء الاتحاد السكندرى الأخير فى الدورى للإصابة .

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كما عاد أيمن أشرف الذى غاب عن لقاء الهلال السودانى فى الجولة الثانية لدور المجموعات للإيقاف، بعدما تلقى الأهلى خطاباً من الاتحاد الأفريقى للعبة يؤكد أن أيمن أشرف تم إيقافه مباراة واحدة عقبل طرده أمام النجم الساحلى بتونسى فى الجولة الأولى.

وتقام مباراة الأهلى وبلاتنيوم فى حضور 10 آلاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة‘ حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

وأنهت الجهات المعنية استعداداتها لمباراة الأهلى وبلاتينيوم، حيث أعرب حسام الأمين، مراقب أمن المباراة من الكاف، وعبد الله كيديا مراقب عام المباراة من الكاف عن تقديرهم لجهود الشركة الأفريقية للأمن والحراسة، قائلين: "مطمئنون على المباراة فى وجود الشركة الأفريقية للأمن والحراسة التى تؤمن المباراة بعد نجاحها فى تأمين البطولتين الأفريقتين بالقاهرة"، عقب زيارتهم الأخيرة لاستاد السلام للاطلاع على التجهيزات الأخيرة للمباراة.

ويتواجد الأهلى على رأس المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلى والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى، حيث يمتلك الأهلى ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلى التونسى والهلال السوداني.