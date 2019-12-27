شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: الكرواتي أنتي تشاتشيتش يقود بيراميدز أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد العزيز عبد الشافي زيزو المدير الفني المؤقت لفريق بيراميدز، إنه سلم مهام القيادة الفنية للكرواتي أنتي تشاتشيتش ليتولي تدريب الفريق أمام المصري البورسعيدى، وإنه سيعود من اليوم لمهام عمله الأساسية كمستشار فني للفريق حيث يلتقي فريق بيراميدز مع المصرى مساء الاحد المقبل باستاد الاسكندرية فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية .

و أعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي ، تعيين الكرواتي أنتي تشاتشيتش، مديرا فنيا جديدا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بداية من المباراة القادمة أمام المصري البورسعيدي، والتي ستقام الاحد المقبل، في إطار دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ويمتلك تشاتشيتش سيرة ذاتية حافلة، حيث كانت آخر محطاته التدريبية مع المنتخب الكرواتي، في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، حيث حقق نتائج جيدة في البطولة، قبل الخروج أمام المنتخب البرتغالي الذي فاز باللقب.

واستمر المدير الفني الكرواتي في قيادة منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم روسيا ٢٠١٨، قبل أن يتفق مع إدارة الاتحاد الكرواتي على الرحيل بعد التعادل مع فنلندا في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

وسبق للمدير الفني الجديد لبيراميدز، خوض تجربة تدريبية لمدة ثلاث سنوات في ليبيا وحقق معهم نتائج طيبة للغاية، كما فاز مع فريق دينامو زغرب بالدوري الكرواتي.

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وكان نادى بيراميدز قد اعلن اقالة المدير الفنى السابق الفرنسي ديسابر بعد سوء نتائج الفريق في بطولة الدورى الممتاز بالرغم من ان الفريق حقق نتائج طيبة للغاية فى بطولة الكونفدرالية بعد تحقيقة الفوز فى مبارتين فى دور المجموعات على بطل موريتانيا وبطل نيجيريال