تشاتشيتش: هدفنا تحقيق البطولات مع بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:



قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، إنه يعلم جيدًا الطموح الموجود لدى النادي؛ خاصة وأن بيراميدز من الأندية التي تتواجد على القمة دائًما.

بيراميدز قد استغنى عن ديسابر المدير الفني له بعد سوء نتائجه ببطولة الدوري قبل أن يستعين بزيزو، المستشار الفني للنادي كبديل له بصورة مؤقتة.

وقال تشاتشيتش، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لتقديمه، إنه قرأ الكثير عن بيراميدز وتابع مباريات للفريق وطريقة اللعب في الفترة الماضية قبل تولي المهمة.

وشدد المدرب على أنه يسعى لتحقيق طموح بيراميدز في الفترة المقبلة، وأن المفاوضات حدثت بوقت سريع، وأعرب عن أمنيته في قيادة الفريق لتحقيق الهدف الذي تولى المسؤولية من أجله، ووعد بتطور أداء الفريق في الفترة المقبلة.

وعلق المدير الفني على عمله في أفريقيا منذ فترة طويلة قائلاً:" عملت في ليبيا منذ 14 عامًا، وتم اختياري من كرواتيا للعمل في ليبيا وقتها، وفي 2006 قمت بزيارة مصر، وأعرف أن الأندية الأفريقية قوية، ولذلك وافقت على تولي المسؤولية وقبلت المخاطرة بالتواجد في دوري جديد لي".

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وأضاف المدير الفني:"أعلم أن بيراميدز يبحث عن الصدارة، وجهازي يضم مدربين مساعدين عملوا في الدوري الكرواتي، وهما ايميتسا سيرتيتش و أندروي فيرنشينا ومعه مدرب حراس المرمى دراجو كونديتش ومدرب الأحمال ليونارد صوفينا و محلل الأداء يوزو تاديتش".

ومن جانبه قال ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، إن أسباب اختيار الكرواتي تشاتشيتش، لقيادة الفريق يعود إلى السيرة الذاتية القوية التي حققها في مشواره مع الأندية أو المتتخبات، لا سيما وأنه تولى تدريب كرواتيا لوقت طويل.

وأشار عيد ـ خلال المؤتمر ذاته ـ إلى أن نجاحه مع المنتخب الكرواتي، وكذلك نادي دينامو زغرب، وتحقيق البطولات، بالإضافة إلى امتلاكه لعامل الخبرة والعمل في المنطقة العربية مع المنتخب الليبي، كانت سببا في التعاقد مع المدير الفني الجديد.

واضاف خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد: "هدفنا هو الفوز بكل البطولات التي نشارك فيها، نسير بخطى جيدة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية وكذلك كأس مصر، ونسعى لتحقيق نتائج جيدة في مسابقة الدوري المصري الممتاز".

وأتم حديثه بقوله: "المدير الفني الجديد، عمل تحت ضغوط كبيرة في نادي دينامو زغرب، والذي يطلب دائما الفوز بكل البطولات، وهذا كان حافز كبير لنا للتعاقد معه، كما أن خبرته من العمل مع المنتخب الليبي سوف تسهل فهمه للاعب المصري في وقت سريع".