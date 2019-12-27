قائمة الأهلي.. 7 مستبعدين ودعم لخط الدفاع أمام بلاتينيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - ريهام حمدي:

أعلن رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي غدًا السبت ضمن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على ستاد السلام.

وعاد ياسر إبراهيم إلى قائمة الفريق بعدما غاب خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

ويغيب عن قائمة المباراة؛ محمد محمود وحمدي فتحي ورمضان صبحي ومحمود وحيد بسبب الإصابة بينما اسبتعد صالح جمعة، مروان محسن، وصلاح محسن لأسباب فنية

ويدخل معسكر ليلة المباراة 21 لاعبًا على أن يقوم المدير الفني باستبعاد 3 لاعبين قبل ساعة من اللقاء لإعلان قائمة المباراة.

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وأتت القائمة مكونة من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي، علي لطفي، شريف إكرامي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول، سعد سمير، محمود متولي، أحمد فتحي.

خط الوسط: وليد سليمان ، حسام عاشور ، محمد مجدي "أفشة"، عمرو السولية، أحمد الشيخ، حسين الشحات، جيرالدو، وأليو ديانج

خط الهجوم: وليد أزارو، جونيور أجايى