رسميًا.. بيراميدز يعلن خليفة ديسابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وكان نادي بيراميدز قرر في الفترة الماضية رحيل الفرنسي سبيستيان ديسابر من قيادة الفريق لسوء النتائج.

وأفاد نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" اليوم الجمعة، أن المدرب الكرواتي سيقود الفريق في مباراة المصري البورسعيدي المقبلة.

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ومن المقرر أن يلعب بيراميدز أمام المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

المدير الفني الكرواتي سبق وأن قاد منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة قبل الخروج على يد منتخب البرتغال والذي توج باللقب.

جدير بالذكر أن بيراميدز يتواجد في المركز الخامس برصيد 16 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي متصدر الترتيب.

أما على صعيد الأفريقي، فيحتل بيراميدز صدارة المجموعة الأولى برصيد ست نقاط متساويًا مع المصري البورسعيدي، في المقابل يأتي الثنائي إينجو رينجرز النيجيري وإف سي نواذيبو في المركز الثالث والرابع بدون أي نقاط.