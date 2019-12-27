مباشر مجموعة الزمالك.. أول أغسطس 1 - 1 مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة أول أغسطس الأنجولي ومازيمبي الكونغولي في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر مازيمبي الترتيب برصيد ست نقاط بعد الفوز في أول جولتين أمام الزمالك وزيسكو، في المقابل يحتل بطل أنجولا المركز الأخير برصيد نقطة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه زيسكو غدًا السبت ضمن مباريات نفس المرحلة.

الزمالك يتواجد في المركز الثاني حاليًا برصيد ثلاث نقاط يليله زيسكو برصيد نقطة.

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تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثامنة من بداية المباراة استطاع فريق مازيمبي أن يسجل هدف التقدم مبكرًا في شباك أصحاب الأرض عن طريق الزامبي رينفورد كالابا.

بطل أنجولا نجح في تعديل النتيجة سريعًا عن طريق مابولو في الدقيقة 13 لتصبح النتيجة (1-1).

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