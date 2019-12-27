بالأرقام.. صلاح يتصدر هدافي ليفربول مع كلوب بعد كسر الـ500

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تخطى ليفربول حاجز الـ500 هدف تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب في جميع المسابقات، بعد اكتساح مضيفه ليستر سيتي برباعية نظيفة على ملعب "كينج باور" مساء الخميس، في قمة مباريات الجولة الـ19 للدوري الإنجليزي.

وحافظ ليفربول على سلسلة انتصاراته في الدوري بعد الفوز على أقرب ملاحقيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني (4-0)، ليواصل الريدز تعزيز صدارة جدول الترتيب رافعًا رصيده إلى 52 نقطة، مبتعدًا بفارق 13 نقطة عن الذئاب.

وحمل هدف ليفربول الثالث الذي سجله البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الـ500 للريدز منذ قدوم يورجن كلوب في أكتوبر 2015، قبل أن يسجل الظهير الأيمن الشاب ترنت ألكسندر أرنولد الهدف رقم 501 بعدما اختتم الرباعية ضد ليستر.

ورغم انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى ليفربول في يوليو 2017، إلا أن صاحب الـ27 عامًا يتصدر هدافي الريدز تحت قيادة كلوب، بعدما نجح في تسجيل 84 هدفًا حتى الآن متفوقا على روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني.

ورفع فيرمينو -المنضم إلى ليفربول عام 2015 قادما من هوفنهايم- أمس الخميس رصيده إلى 74 هدفا، ويأتي السنغالي ساديو ماني في المركز الثالث بالقائمة بـ72 هدفًا حتى الآن، منذ انضمامه إلى الفريق عام 2016 من ساوثهامبتون.

ويأتي خلف الثلاثي الناري النجم البرازيلي فيليب كوتينيو برصيد 37 هدفًا على مدار ثلاثة مواسم لعبها تحت قيادة كلوب، قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني في يناير 2018 ويقضي الموسم الحالي (2019-20) معارا مع بايرن ميونيخ.

وساهمت أهداف صلاح مع كلوب في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي (2018-19)، بجانب حصد لقبي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ويأمل هذا الموسم في إعادة لقب الدوري للريدز بعد غياب 30 عاما.

قائمة هدافي ليفربول مع كلوب:

1- محمد صلاح - 84 هدفا في 129 مباراة.

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2- روبرتو فيرمينو - 74 هدفا في 213 مباراة.

3- ساديو ماني - 72 هدفا في 149 مباراة.

4- فيليب كوتينيو - 37 هدفا في 89 مباراة.

5- ديفوك أوريجي - 33 هدفا في 117 مباراة.

6- جيمس ميلنر - 25 هدفا في 193 مباراة.

7- دانييل ستوريدج - 25 هدفا في 90 مباراة.

8- جورجينيو فينالدوم - 16 هدفا في 164 مباراة.

9- آدم لالانا - 14 هدفا في 121 مباراة.

10- إمري كان - 13 هدفا في 116 مباراة.