جلسة بين فايلر وقمصان.. وغياب إكرامي ووحيد عن تدريبات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي: عقد المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي جلسة على هامش المران مع سامي قمصان لمناقشة بعض الأمور الفنية المتعلقة بمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا. وتغيب الثنائي شريف إكرامي ومحمود وحيد عن تدريبات الأهلي استعداداً لمواجهة بلاتينيوم. Advertisements شريف إكرامي ومحمود وحيد غابا بسبب الإصابة، لتصبح إمكانية دخولهما قائمة مباراة السبت محل شك. وفاز الأهلي على الهلال السوداني (2-1) في الجولة الثانية بعد ال خسارة (1-0) من النجم الساحلي في تونس بالجولة الأولى، ليسعى للفوز الثاني على بلاتينيوم على استاد السلام يوم السبت. وشهد المران تصعيد الحارس الشاب مصطفى شوبير لمشاركة محمد الشناوي وعلي لطفي تدريبات حُراس المرمى لتعويض غياب شريف إكرامي.

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