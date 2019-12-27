خاص | عمرو وردة عن أنباء ارتباطه من فتاة "الانستجرام" : ربما (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

نشر عمرو وردة نجم منتخب مصر ونادي لاريسا اليوناني صورة تجمعه بفتاة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "انستجرام" دون التعليق على العلاقة التي تجمعهما.

الخليج 365 تواصل مع وردة للرد على أنباء ارتباطه بصاحبة الصورة لرد اللاعب "ربما" .

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وكان أليكسيس كوجياس رئيس نادي آيل لاريسا قد صرح لشبكة "ERA Spor" اليونانية في أكتوبر الماضي أن وردة اقترب من الزواج بفتاة من مدينة لاريسا وسيعيش مع عائلتها فى اليونان بشكل دائم.

وانتقل وردة انتقل إلى لاريسا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من باوك، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وسجل وردة هدفاُ لفريقه أمام ضيفه بانيونيوس ضمن منافسات الأسبوع الـ16 للدوري اليوناني، الأحد الماضي ليحتفل بطريقة غريبة بعدما قام بخلع قميصه ليحتفل بهذه الطريقة.